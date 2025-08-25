O Vitória está escalado para a partida contra o Flamengo, marcada para as 21h desta segunda-feira (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille segue com muitos desfalques por lesão, mas tem o retorno importante de dois titulares e conta com jovem da base neste confronto.

A grande novidade do time é a presença do meia Wendell, garoto de 19 anos formado na base do Vitória, que recebe a primeira oportunidade entre os titulares. Ele, inclusive, já passou por Guaratinguetá e Palmeiras.

Desfalques e retornos do Leão

A começar pelos lesionados, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de cirurgia e são ausências certas para a partida. Por outro lado, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e não entram em campo.

Outra notícia negativa é a ausência de Renzo López, substituto natural de Renato Kayzer no ataque. O uruguaio sofreu uma lesão na posterior da coxa e está em tratamento na fisioterapia.

Além deles, o zagueiro Neris cumpre suspensão depois de ter sido expulso no último sábado, em partida contra o Juventude.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald voltam ao time depois de cumprirem suspensão no duelo do último sábado. Quem também retorna é o volante Willian Oliveira, recuperado de lesão no joelho, mas fica no banco de reservas.

Diante da grande quantidade de desfalques, o atacante Lucas Braga segue improvisado na lateral direita, posição que pertence a Raúl Cáceres e Claudinho, ambos lesionados. Além dele, Aitor Cantalapiedra foi mantido no ataque do Leão.

Fábio Carille comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Flamengo

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Flamengo tem: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon;Pepê, Ronald e Wendell; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Flamengo de Filipe Luís vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro.

FLAMENGO X VITÓRIA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir Flamengo x Vitória: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).