O Vitória está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Internacional, marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com grande número de desfalques, Jair Ventura fez novas alterações no time para escalar o onze inicial.

A primeira novidade é o retorno do volante Baralhas ao time titular, recuperado de lesão na coxa. Quem também está de volta é o zagueiro Lucas Halter que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. No ataque, Jair Ventura optou por escalar Renzo López na vaga de Renato Kayzer.

Já a lista de lesionados, até a última atualização do Vitória, deve seguir parecida com a divulgada antes do confronto contra a Raposa.

Jogadores no DM do Vitória:

Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho; Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril; Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita; Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo; Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo; Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo; Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon está fora da partida porque pertence ao Internacional e foi emprestado ao Vitória.

Lucas Halter dicursa no vestiário do Vitória; veja abaixo a escalação contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Internacional

Assim, a escalação do Vitória contra o Internacional é a seguinte: Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Já o Internacional vai a campo com: Ivan Quaresma; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Vitinho, Alan Patrick, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Tabata e Mathias.

VITÓRIA x INTERNACIONAL

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).