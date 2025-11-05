menu hamburguer
Escalação de Vitória x Internacional: Jair Ventura promove mudanças

Rubro-Negro tem nove ausências para o confronto desta quarta

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 05/11/2025
18:07
Barradão antes de Vitória x Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraBarradão antes de Vitória x Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Vitória está escalado para o confronto direto de logo mais contra o Internacional, marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com grande número de desfalques, Jair Ventura fez novas alterações no time para escalar o onze inicial.

A primeira novidade é o retorno do volante Baralhas ao time titular, recuperado de lesão na coxa. Quem também está de volta é o zagueiro Lucas Halter que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. No ataque, Jair Ventura optou por escalar Renzo López na vaga de Renato Kayzer.

Já a lista de lesionados, até a última atualização do Vitória, deve seguir parecida com a divulgada antes do confronto contra a Raposa.

Jogadores no DM do Vitória:

  1. Lucas Arcanjo (goleiro) - rompimento colateral no joelho;
  2. Alexandre Fintelman (goleiro) - passou por cirurgia no quadril;
  3. Raúl Cáceres (lateral-direito) - lesão na posterior da coxa direita;
  4. Claudinho (lateral-direito) - lesão no joelho esquerdo;
  5. Jamerson (lateral-esquerdo) - em reabilitação depois de cirugia no tornozelo;
  6. Rúben Ismael (volante) - passou por cirurgia depois de lesão no LCA do joelho esquerdo;
  7. Fabri (atacante) - lesão na posterior da coxa direita.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon está fora da partida porque pertence ao Internacional e foi emprestado ao Vitória.

Lucas Halter dicursa no vestiário do Vitória antes da partida contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter dicursa no vestiário do Vitória; veja abaixo a escalação contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Diretoria do Vitória aprova projeto da Arena Barradão: 'Marco para Salvador'

Escalação de Vitória e Internacional

Assim, a escalação do Vitória contra o Internacional é a seguinte: Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Já o Internacional vai a campo com: Ivan Quaresma; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Vitinho, Alan Patrick, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Tabata e Mathias.

VITÓRIA x INTERNACIONAL
32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

