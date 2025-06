O elenco do Vitória está de férias em meio à parada para o Mundial de Clubes, mas o clube trabalha internamente por uma reformulação no elenco de olho em retomada no Campeonato Brasileiro depois de um semestre ruim. O presidente Fábio Mota já admitiu que vão vir caras novas e outros atletas irão sair, mas as chegadas só devem acontecer no fim deste mês.

Em entrevista ao canal oficial do clube, o dirigente afirmou que não adianta trazer atletas neste momento do ano e pagar pelo tempo que não será trabalhado, já que todos os integrantes do elenco tiraram férias nesta parada do Mundial em razão do calendário apertado.

- Nós temos duas janelas. Essa primeira vai ser usada quase por ninguém. Se você traz atleta agora, começa a pagar ele agora, e ele só vai jogar daqui a 45 dias. E você vai pagar salário por 45 dias. Nosso planejamento, as pessoas que vão chegar, vão chegar dia 27 [de junho] na reapresentação da equipe. Inscrição mesmo a gente vai fazer dia 27 - pontuou.

A reapresentação é no dia 27 de junho. Pode ter certeza que o Vitória vai se reapresentar com muitas caras novas, e muitos dos que estão hoje não estarão na reapresentação. Temos que fazer as contratações, e os atletas só se reapresentarão no dia 27. Não adianta ânsia e agonia, temos que focar nas duas partidas por fazer antes da paralisação. Fábio Mota

Fábio Mota em Quito, no Equador, antes de Universidad Católica x Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A partir do dia 27 de junho, o elenco Rubro-Negro se reapresenta inicia a preparação para o primeiro compromisso do retorno do futebol brasileiro, contra o Confiança, no Barradão, pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida única e eliminatória está marcada para as 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília).

Reformulação no Vitória

Se por um lado o clube ainda não anunciou chegada de jogadores, as saídas estão à todo vapor. O lateral Hugo e os atacantes Carlos Eduardo e Bruno Xavier já foram desligados oficialmente, enquanto o meia Wellington Rato, que custou R$ 5 milhões, teve saída confirmada pelo técnico Thiago Carpini.

Tudo isso para chegar no dia 12 de julho, na reestreia do Vitória pelo Brasileirão, contra o Internacional, com ânimos renovados e tentar abrir distância do próprio Colorado na luta contra a repetição.

