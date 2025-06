O Vitória conheceu, na tarde desta segunda-feira, a agenda detalhada das próximas seis rodadas do Brasileirão, que reinicia depois da parada para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro, inclusive, vai ser um dos protagonistas do primeiro jogo deste retorno, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 13ª rodada.

O confronto direto contra o Colorado para fugir da parte de baixo da tabela está marcado para as 16h30 do dia 12 de julho (horário de Brasília), um sábado. Mas antes dessa partida, o Leão tem compromisso no dia 8, quando retorna aos gramados no confronto decisivo diante do Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Veja abaixo o calendário do Vitória após a parada do Mundial de Clubes:

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão.

De férias neste período de pausa para o Mundial de Clubes, o Vitória se reapresenta na tarde do dia 27 junho. Enquanto isso, a diretoria segue a reformulação do elenco nos bastidores.

Vitória reestreia no Brasileirão contra o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Campanhas do Vitória

O Rubro-Negro chega às quartas da Copa do Nordeste depois de liderar o grupo A, com 15 pontos, e terminar a primeira fase da competição de forma invicta. Já no Brasileirão a situação é mais delicada. A equipe comandada por Thiago Carpini está na 16ª posição, com 11 pontos, mesma quantidade do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

