Em boa fase no Vitória, Erick guarda bom histórico contra o Fortaleza
Equipes fazem confronto direto neste sábado
O Vitória tem um confronto direto contra o Fortaleza a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, e conta com a boa fase do atacante Erick, que pode servir de amuleto em duelo de extrema importância no Brasileirão. Além do momento artilheiro, o camisa 33 sabe muito bem como fazer gols no Leão do Pici.
Durante a carreira, Erick jogou contra o Fortaleza em 12 oportunidades, com direito a duas assistências e quatro gols marcados, todos eles quando o atacante ainda estava no Ceará, maior rival do Tricolor. O atleta passou pelo Vozão entre 2021 e 2023 e colecionou boas memórias diante do adversário que ainda era comandado por Juan Pablo Vojvoda.
Em todos os jogos que tiveram gol de Erick, o Ceará nunca perdeu para o Fortaleza (três vitórias e um empate). Já as duas assistências foram por São Paulo e Vitória, respectivamente. Consciente de todos os atalhos do Castelão, o atacante sabe muito bem os caminhos para tirar pontos do Tricolor no estádio.
— O ano de 2023 foi o melhor ano da minha carreira. Joguei cinco clássicos no ano, acabei marcando quatro gols. Espero estar continuando marcando um gol lá contra eles, mas sabendo que o Fortaleza é uma grande equipe, mudou seu treinador também. Vai ser um um jogo muito difícil, a gente que espera ir lá e conquistar os três pontos — destacou Erick.
Gols de Erick contra o Fortaleza:
- Ceará 2 x 1 Fortaleza - 5ª rodada do Campeonato Cearense 2023;⚽
- Ceará 2 x 0 Fortaleza - 6ª rodada da Copa do Nordeste 2023;⚽
- Fortaleza 2 x 3 Ceará - semifinais da Copa do Nordeste 2023;⚽
- Ceará 2 x 2 Fortaleza - final do Campeonato Cearense 2023.⚽
Fase artilheira no Vitória
Além desse retrospecto com a camisa do Ceará, outro fator que pode ser um diferencial para Erick contra o Fortaleza é a sua fase artilheira. Foram três gols nos últimos cinco jogos com a camisa do Vitória, com direito a dois golaços diante de Palmeiras e Atlético-MG. Uma chapada na gaveta que já virou característica do jogador.
— É claro que eu sempre penso em fazer esse tipo de gol, está virando uma especialidade minha, mas não pode só ficar nesse chute colocado. Às vezes tem que mudar também, porque o goleiro acaba já esperando esse chute. Espero repetir mais vezes e ajudar o Vitória.
Enquanto o Vitória pode sair da zona de rebaixamento com um triunfo simples no Castelão, o Fortaleza tenta se reinventar sob o comando de Martín Palermo para superar crise e deixar a 19ª posição.
