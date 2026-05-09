Fluminense tenta encerrar tabu de quase nove anos sem vencer o Vitória no Maracanã

O Fluminense recebe o Vitória neste sábado (9), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando se recuperar da sequência negativa recente e também quebrar um tabu que já dura quase nove anos dentro de casa.

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A última vitória tricolor sobre o clube baiano no Maracanã aconteceu em 2017. Desde então, os times voltaram a se enfrentar duas vezes no estádio e o Fluminense não conseguiu vencer. Considerando todo o recorte desde 2010, o retrospecto é ainda mais incômodo: apenas uma vitória carioca em casa contra o Vitória.

Traumas recentes

Os dois encontros mais recentes ficaram marcados por gols sofridos nos minutos finais. Em 2025, pelo Brasileirão, o Fluminense empatou por 1 a 1 em um jogo que parecia controlado até os acréscimos. Germán Cano abriu o placar de cabeça no primeiro tempo, mas o Vitória arrancou o empate aos 45 minutos da etapa final. Na ocasião, Renato Gaúcho era o treinador tricolor.

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No ano anterior, o cenário foi ainda pior. Em 2024, o Fluminense perdeu para o Vitória no Maracanã, novamente sofrendo gol aos 45 do segundo tempo. O técnico naquele momento era Marcão. Já em 2018, último ano do Vitória na Série A antes do retorno recente, o confronto terminou empatado em 0 a 0.

O triunfo mais recente aconteceu em 2017. Sob comando de Abel Braga, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols de Richarlison e Henrique Dourado. Desde então, o clube não voltou a superar o adversário no Maracanã. Essa foi a única vitória contra os baianos no Maracanã em quase 16 anos.

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Em 2016, os times empataram por 2 a 2. Já em 2014, o Vitória venceu por 2 a 1 no Maracanã em partida marcada por um elenco tricolor recheado de nomes importantes. O time treinado por Cristóvão Borges tinha Fred, Rafael Sobis e Conca como referências ofensivas. Wagner descontou no fim, mas não evitou a derrota.

Antes disso, em 2013, outro tropeço pesado: derrota por 3 a 2 para o Vitória. O Fluminense, treinado por Vanderlei Luxemburgo, chegou a estar na frente com gols de Biro-Biro e Rafael Sobis, mas sofreu dois gols em sequência no segundo tempo e perdeu no Maracanã.

Janderson dribla Thiago Santos em Fluminense x Vitória (Fotos: Victor Ferreira/EC Vitória)

Sequência em casa

O momento aumenta ainda mais o peso da partida. O Fluminense vem pressionado após o empate com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, e tenta reencontrar confiança antes das decisões da temporada.

Depois de jogar cinco dos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor terá quatro partidas seguidas no Maracanã, onde é um dos times com melhor retrospecto do país. A sequência em casa é vista como oportunidade de dar descanso aos atletas mesmo sem tirá-los dos jogos por conta da ausência de viagens.

Apesar de estar oscilando em desempenho, os resultados positivos dentro de casa seguem. Por isso, os próximos quatro jogos devem ser importantes para o Fluminense afastar a crise. Nesse período, o Tricolor pode se recolocar na corrida pelo título do Brasileirão, passar de fase na Copa do Brasil e encaminhar a classificação na Libertadores.

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