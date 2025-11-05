A noite desta quarta-feira foi de alívio para o torcedor do Vitória, que viu o time bater o Internacional por 1 a 0 e sair, momentâneamente, da zona de rebaixamento. Mas um lance durante o jogo chamou a atenção e fez os rubro-negros soltarem o grito de gol muito antes de Lucas Halter balançar as redes. Só que era um engano...

Aos 11 minutos do segundo tempo, Erick aproveitou sobra de bola depois de disputa pelo alto, se aproximou da pequena área e soltou a bomba para a meta de Ivan. A bola bateu na rede pelo lado de fora e atravessou para dentro do gol. O lance foi tão rápido que parte dos jogadores e toda a torcida comemoram no Barradão, mas, na verdade, a rede estava furada [assista acima].

Para a sorte da arbitragem, que também parece ter ficado confusa na jogada, foi marcada uma falta de Matheuzinho em Bernabei nesta mesma jogada. Vale destacar que as redes do Barradão foram trocadas para esta partida.

Erick logo antes da finalização que furou a rede em Vitória x Internacional (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Vitória ganha respiro

Apesar da frustração, o Barradão voltou a pulsar aos 22 minutos, quando o zagueiro Lucas Halter aproveitou cobrança de escanteio para balançar as redes e marcar o único gol do jogo, que faz o Vitória dormir fora da zona de rebaixamento. Dessa vez não teve falta ou rede furada. Foi um gol legítimo em um confronto direto encarado como uma final.

O resultado leva o Vitória, momentâneamente, à 16ª posição, com 34 pontos, um a mais em relação ao Santos, que joga contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Já o Inter entra de vez na briga contra o rebaixamento e estaciona na 15ª colocação, com 36 pontos.