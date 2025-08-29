Na luta para fugir da zona rebaixamento, o Vitória anunciou um reforço já conhecido pela torcida na tarde desta sexta-feira. O volante Dudu, que estava emprestado à Ponte Preta, volta ao clube depois de um ano e segue com contrato até o fim de 2026. Além das grandes atuações, o atleta também ficou marcado por uma polêmica que representou uma virada de chave da sua relação com o Rubro-Negro baiano.

As polêmicas que envolveram Dudu

Dudu em ação com a camisa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de uma grande temporada em 2023 e no início de 2024, Dudu começou a chamar a atenção por polêmicas extracampo. A principal delas aconteceu em julho do ano passado, quando ele e Rodrigo Andrade, outro volante que estava no Vitória, foram agredidos em um bar no bairro de Canabrava, nas proximidades do Barradão.

De acordo com pessoas que estavam no local, integrantes de uma das torcidas organizadas do clube entrou no estabelecimento para bater na dupla, que conseguiu escapar das agressões.

O episódio foi o fim da linha para Rodrigo Andrade e Dudu no Vitória. O primeiro foi afastado do clube, enquanto Dudu, que perdeu espaço com a chegada de Thiago Carpini, foi emprestado para o Novorizontino antes de chegar à Ponte Preta.

— Prezo muito pelo ambiente, pelo vestiário. Ele segue treinando. No próximo, se eu entender que ele deve jogar, colocarei. Caso contrário, segue fora. (...) Os problemas internos a gente trata internamente. É a terceira vez que a gente está falando do Dudu. É o Vitória e depois o Dudu. A gente está dando muita importância. Eu não levei o Dudu, e enquanto não mudar o comportamento eu não vou levar — disse o treinador à ápoca.

Dudu já treina no Barradão e aguarda regualarização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Rodrigo Chagas.

A volta do volante para Salvador tem relação com atraso de salário na Ponte Preta, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o atleta dispute uma vaga no meio de campo do Vitória já para as próximas rodadas do Brasileirão. Durante sua passagem anterior, Dudu fez 43 jogos pelo clube baiano, enquanto na Macaca ele entrou em campo 23 vezes, com dois gols marcados.