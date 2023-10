Após três partidas sem perder, o Vitória viu a série invicta cair diante do Criciúma, na última rodada da Série B. Apesar do revés, nenhum dos times que integram o G-4 venceu na rodada, o que minimizou o prejuízo do Rubro-Negro, que viu a diferença na liderança cair apenas um ponto em relação ao segundo colocado, o Sport.