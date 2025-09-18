Depois da dura derrota em confronto direto contra o Fortaleza, no Castelão, o Vitória dá continuidade à semana de treinamentos antes da partida diante do Fluminense, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Vitória

O elenco começa as atividades às 14h desta quinta-feira (horário de Brasília) e faz o último treino na manhã desta sexta antes de pegar o time carioca no Barradão.

Raúl Cáceres e Zé Marcos em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ingressos Vitória x Fluminense

A venda de ingressos para o público geral já está aberta, exclusivamente pela internet. a comercialização em pontos físicos começa nesta sexta-feira. Vale lembrar que os sócios podem continuar fazendo o check-in. O torcedor pode adquirir os bilhetes até às 17h deste sábado (horário de Brasília), conforme a disponibilidade.

Futebol feminino

As Leoas têm confronto decisivo contra a Ferroviária a partir das 16h desta quinta-feira (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo único será disputado na cidade de Araraquara. A transmissão vai ser feita pelo canal NSports.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bahia (dia e horário a definir) - 28ª rodada do Brasileirão.

