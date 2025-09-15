Vitória contrata ex-Cruzeiro e Sport para comandar time sub-20
Rubro-Negro traz Mário Henrique para substituir Rodrigo Chagas
O Vitória tem um novo treinador na categoria sub-20. O clube anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), a contratação de Mário Henrique, que tem passagens por diversos times de base no Brasil e também equipes profissionais.
Aos 45 anos, Mário Henrique chega ao Leão junto com o preparador físico Ítalo Trinchão para substituir Rodrigo Chagas, que assumiu o elenco profissional como interino e foi efetivado durante a Data Fifa. Chagas, ex-jogador e ídolo do clube, só comandou os garotos por três jogos da Copa do Nordeste da categoria.
Depois de ser eliminado pelo Ypiranga nas oitavas do Campeonato Baiano e pelo Bahia na semifinal da Copa do Nordeste, o Rubro-Negro agora foca na preparação para a próxima temporada, quando voltará a disputar a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro após conquistar o acesso em 2025.
A carreira do novo técnico do Vitória
Nascido em Ribeirão Preto, Mário Henrique tem passagens pelas categorias de base de clubes do interior paulista, como o próprio Ribeirão Preto, Novorizontino e Mirassol, além de gigantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Goiás e Sport. Ele também já treinou os times profissionais do Sobradinho (DF), Goiás e estava no Bandeirante (SP) antes de desembarcar em Salvador.
Confira a nota na íntegra
A Divisão de Base anuncia a contratação de Mário Henrique para técnico da categoria Sub-20, após Rodrigo Chagas assumir o time profissional. Juntamente com Mário Henrique, o clube acertou o retorno do preparador físico Ítalo Trinchão. Nascido em Ribeirão Preto, Mário Henrique tem 45 anos de idade (1º de janeiro de 1980) e tem passagem por Cruzeiro, Goiás e Sport, entre outros clubes.
