O Vitória dá continuidade à semana de treinamentos antes da partida contra o Fluminense, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

O elenco começa as atividades às 14h desta quarta-feira (horário de Brasília) e segue nessa rotina até quinta. Na sexta, o treino será pela manhã.

+ Vitória anuncia contratação de atacante ex-Barcelona

Rodrigo Chagas comanda treino no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ingressos Vitória x Fluminense

A partir das 12h desta quarta-feira, os sócios do plano Sou Vermelho e Preto poderão fazer o check-in. A venda para o público geral começa às 00h desta quinta, enquanto a comercialização de ingressos destinada ao setor visitante já está em andamento, pela internet.

continua após a publicidade

Peneiras

O Vitória vai promover peneiras da categoria sub-8 até sub-12 nesta quarta-feira. As seleções vão ocorrer na Arena Point da Bola, no bairro de Pernambués, em Salvador, a partir das 13h.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bahia (dia e horário a definir) - 28ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Veja agenda de jogos do Vitória em setembro

➡️Vitória anuncia contratação de atacante ex-Barcelona

➡️Vitória contrata ex-Cruzeiro e Sport para comandar time sub-20