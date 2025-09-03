Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 03/9/2025
Rubro-Negro se reapresenta nesta quarta
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de dois dias de folga, o Vitória se reapresenta nesta quarta-feira e inicia preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileiro.
Treinador do Vitória revela trabalho mental antes de enfrentar o Atlético-MG
Vitória
Técnico do Vitória exalta elenco e explica fase difícil na carreira: ‘Pensei em parar’
Vitória
Atleta do Vitória chora aliviado ao bater o Atlético-MG: ‘Envolve nossa família’
Vitória
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Agenda do Vitória
O Rubro-Negro terá esta semana e a próxima livres para treinamentos de olho nesta partida direta contra o Leão do Pici.
+ Veja agenda de jogos do Vitória em setembro
Entrevista coletiva
A partir das 13h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), a nova comissão técnica do Vitória será apresentada em entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão.
Sub-20
O time sub-20 do Vitória entra na reta final de preparação de olho no Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.
Sub-15
Depois de empatar com o Grêmio nesta terça-feira por 2 a 2, o Vitória tem novo compromisso pela Copa da Amizade Brasil-Japão às 9h desta quarta, contra o Botafogo, pelas quartas de final da competição. A partida será disputada na Saferj, no Rio de Janeiro.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.
Leia mais notícias do Leão
➡️Veja agenda de jogos do Vitória em setembro
➡️Técnico do Vitória exalta elenco e explica fase difícil na carreira: ‘Pensei em parar’
➡️Treinador do Vitória revela trabalho mental antes de enfrentar o Atlético-MG
- Matéria
- Mais Notícias