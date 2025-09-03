Depois de dois dias de folga, o Vitória se reapresenta nesta quarta-feira e inicia preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileiro.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro terá esta semana e a próxima livres para treinamentos de olho nesta partida direta contra o Leão do Pici.

Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, após jogo contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Entrevista coletiva

A partir das 13h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), a nova comissão técnica do Vitória será apresentada em entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão.

Sub-20

O time sub-20 do Vitória entra na reta final de preparação de olho no Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.

Sub-15

Depois de empatar com o Grêmio nesta terça-feira por 2 a 2, o Vitória tem novo compromisso pela Copa da Amizade Brasil-Japão às 9h desta quarta, contra o Botafogo, pelas quartas de final da competição. A partida será disputada na Saferj, no Rio de Janeiro.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

