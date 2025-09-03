menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 03/9/2025

Rubro-Negro se reapresenta nesta quarta

Fabri e Lucas Braga em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraFabri e Lucas Braga em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 03/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de dois dias de folga, o Vitória se reapresenta nesta quarta-feira e inicia preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileiro.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro terá esta semana e a próxima livres para treinamentos de olho nesta partida direta contra o Leão do Pici.

+ Veja agenda de jogos do Vitória em setembro

Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, após jogo contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, após jogo contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Entrevista coletiva

A partir das 13h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), a nova comissão técnica do Vitória será apresentada em entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão.

Sub-20

O time sub-20 do Vitória entra na reta final de preparação de olho no Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.

continua após a publicidade

Sub-15

Depois de empatar com o Grêmio nesta terça-feira por 2 a 2, o Vitória tem novo compromisso pela Copa da Amizade Brasil-Japão às 9h desta quarta, contra o Botafogo, pelas quartas de final da competição. A partida será disputada na Saferj, no Rio de Janeiro.

Próximos jogos na agenda do Vitória

  • Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
  • Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
  • Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Veja agenda de jogos do Vitória em setembro
➡️Técnico do Vitória exalta elenco e explica fase difícil na carreira: ‘Pensei em parar’
➡️Treinador do Vitória revela trabalho mental antes de enfrentar o Atlético-MG

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias