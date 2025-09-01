menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 01/9/2025

Rubro-Negro folga nesta segunda

Lucas Halter em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da recuperação diante do Atlético-MG, o Vitória terá a Data Fifa inteira para trabalhar antes de enfrentar o Fortaleza na volta no Brasileirão.

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

O Leão folga nesta segunda e terça e retoma os trabalhos na quarta-feira de olho na partida contra o time cearense, marcada para as 16h do dia 13/09 (horário de Brasília), pela 23ª rodada.

+ Técnico do Vitória exalta elenco e explica fase difícil na carreira: ‘Pensei em parar’

Técnico Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Técnico Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Futebol feminino

Após golearem o Porto por 16 a 0 no Barradão, no último sábado, as Leoas, líderes do Campeonato Baiano com seis pontos, agora se preparam para enfrentar o Camaçariense, às 15h do próximo sábado, também no Barradão.

Sub-20

O time sub-20 do Vitória inicia a preparação para um Ba-Vi decisivo marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria. O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Ceará na grande final.

Próximos jogos na agenda do Vitória

  • Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
  • Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
  • Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

