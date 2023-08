Germán Cano marcou o gol que ampliou a vantagem tricolor no Maracanã, aos 13 minutos do segundo tempo. Keno fez jogada pela esquerda, cruzou na área, Arias disputou e John Kennedy tentou de bicicleta. Na sequência, a bola ainda desviou na zaga do Olímpia, e Martinelli cabeceou para área novamente até o artilheiro do Fluminense finalizar de primeira para balançar as redes.