Um dos mais elogiados da vitória por 3 a 1 sobre o América-MG no final de semana, Keno está deixando o tricolor 'mal acostumado' com a constância de boas atuações. O atleta teve novamente o esforço reconhecido na noite desta quarta-feira (24), diante do Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, e ganhou ainda mais moral com os torcedores nas redes sociais.