Deyverson voltou a brilhar e ser decisivo na atual edição do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (29), ele marcou o gol da virada do Cuiabá sobre o Internacional por 2 a 1, em pleno Beira-Rio. Com a vitória, o Dourado subiu para 9º, com 25 pontos. O Colorado, que chegou a cinco jogos sem triunfos, é o 12º, com 23. Bustos abriu o placar para o Inter e Raniele empatou para o Cuiabá, antes de Deyverson decidir. Veja os melhores momentos no player acima!