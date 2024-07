Confusão após a entrada de Hércules em Adson (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O volante Hércules do Fortaleza foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo após uma entrada fortíssima em cima do atacante Adson do Vasco. Confira as reações dos torcedores no X.

