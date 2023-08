!Respira, Vascão! Demorou, mas a primeira vitória do Vasco em São Januário saiu. Neste domingo, o Cruz-Maltino recebeu o Grêmio na Colina Histórica e com gol do estreante Vegetti, venceu por 1 a 0. Um triunfo importante na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão e de quebra, o Vasco deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Veja os lances da partida no player acima.