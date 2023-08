Com muita luta e grandes atuações de Paulinho e Medel, o Vasco voltou a vencer na temporada e deixou a lanterna do Brasileirão. No segundo tempo, o argentino Vegetti marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário, pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Com o resultado, a equipe carioca soma 12 pontos e ocupa a 19ª colocação, à frente do Goiás. Confira abaixo as notas dos jogadores do Gigante da Colina.