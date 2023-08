Dimitri Payet está em solo brasileiro. O meia francês chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (16) e foi recepcionado por mais de 5 mil torcedores. Mas quais as expectativas e o que esperar do camisa 10? Onde o Vasco pode chegar no Brasileirão? Dá para escapar do rebaixamento? Vaga na Sul-Americana? Sonhar com a Libertadores? Os vascaínos soltaram a voz no player acima. Confira.