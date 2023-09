O Vasco ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Ademir abriu o placar para o Esquadrão de Aço no fim do primeiro tempo, e Vegetti deixou tudo igual para o Cruz-Maltino na segunda etapa ao cobrar pênalti. Veja os melhores momentos no vídeo acima!