Na final, o Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Léo Félix e Pedro Augusto. Na primeira fase, o time empatou com Cruzeiro, e bateu Botafogo e Antlers Norte. Na quartas de final, empatou com o Fluminense e venceu nos pênaltis. Já na semifinal, o Vasco ganhou do Cruzeiro, por 3 a 1.