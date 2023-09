CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Bahia soberano. O Bahia engoliu o Vasco no primeiro tempo. Nem parece que o Cruz-Maltino viajou.

> !DE NOVO NÃO!. O Vasco voltou a sofrer um gol nos minutos finais de um tempo.

> Marlon ensaboado. A cria do Vasco fez uma grande jogada, que culminou no pênalti.

> !PIRATA ARTILHEIRO!. Vegetti converteu a penalidade e empatou a partida.

> !PAYET!. Enfim, Dimitri Payet fez a sua estreia com a camisa do Vasco.