O meia do sub-15 do Vasco, Luis Felipe, o Feijãozinho, vem chamando a atenção neste inicio de Campeonato Carioca. Ao todo, o jogador tem dois gols e 10 assisntências na competição. Inclusive, balançou a rede no clássico contra o Botafogo, no sábado (5). Confira alguns lances no player acima.