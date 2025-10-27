Vegetti abre o jogo sobre momento difícil no Vasco: 'Isso me deixava tranquilo'

Depois de quase três meses sem balançar as redes, Pablo Vegetti voltou a marcar — e em dose dupla. O atacante argentino foi o destaque da vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (26), fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a quarta vitória consecutiva da equipe e recolocou o Cruz-Maltino na oitava colocação, com 42 pontos.

Autor dos dois primeiros gols da partida, o "Pirata" encerrou um jejum de oito partidas sem marcar e chegou a 14 gols no Brasileirão, assumindo a vice-artilharia da competição e mantendo-se como o artilheiro do futebol brasileiro em 2025, com 26 gols no total.

Após o jogo, Vegetti comemorou o resultado e refletiu sobre o momento que vive no Vasco:

— É legal eu estar aqui no Vasco. Sempre entreguei meu máximo. Isso me deixava tranquilo. O trabalho, a responsabilidade que eu tenho com a minha profissão, eu me comporto sempre da mesma maneira. Claro que sempre quero jogar, quero sempre fazer gol, ajudar o time… Mas a gente também tem que entender o momento. Eu não vinha muito bem e o time começou a ganhar. Eu me sinto importante tanto dentro ou fora de campo. Trabalhar, não baixar a cabeça. E toda minha vida foi assim. Nada vai mudar. Hoje a gente construiu uma vitória muito importante pra nossa sequência, pensando nos nossos objetivos. Ainda há muito para melhorar, mas o trabalho do treinador, que para nós é muito importante, está dando certo dentro do campo, e isso nos deixa muito tranquilo.

O primeiro gol saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, em cruzamento de Lucas Piton. Vegetti completou de direita dentro da área, e o gol foi confirmado após análise do VAR. Na etapa final, o argentino ampliou para o Vasco aos 23 minutos, aproveitando o rebote do goleiro em chute de Paulo Henrique.

A última vez que Vegetti havia marcado pelo Cruz-Maltino foi em 31 de agosto, na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, pela 22ª rodada do Brasileirão. Desde então, o centroavante vinha alternando entre a reserva e o time titular, perdendo espaço para Rayan, que não pôde atuar contra o Bragantino por lesão.

Com a volta por cima e os dois gols marcados, o argentino reafirma seu papel como líder técnico e referência ofensiva da equipe de Fernando Diniz, que mesmo ausente por suspensão, viu do camarote seu artilheiro retomar a boa fase no momento decisivo da temporada pelo Vasco.

O que vem por aí para o Vasco?

O próximo jogo do Cruz-Maltino é contra o São Paulo, também pelo Brasileirão. A partida será no domingo (2), às 20h30 (de Brasília).