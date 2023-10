Após o pagamento integral desse novo aporte, a 777 Partners vai incorporar mais 12% das ações da SAF. O grupo norte-americano possui 19%, adquiridos com os R$ 190 milhões que foram pagos no ano passado (R$ 70 milhões do empréstimo-ponte de fevereiro + R$ 120 milhões em setembro, quando o controle da SAF foi passado).