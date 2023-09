- O Estádio de São Januário é a casa dos vascaínos, onde tudo começou. Antes do famoso Maracanã, ele foi o principal estádio do Rio de Janeiro. Essa valoração é fundamental. Também manifesto meu apoio à abertura do estádio para a torcida, claro, com todas as medidas preventivas e cautelares para que as pessoas participem de um ambiente seguro. Com esse fechamento, mais de 18 mil pessoas foram afetadas, com uma redução de 60% na renda daqueles que dependiam dos jogos no estádio - reforça Vinicius.