Vasco x Red Bull Bragantino: Como é o histórico do confronto?

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Bragantino se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada do Brasileirão. Saiba quem leva a melhor no confronto direto!

Estatísticas de Vasco x RB Bragantino

Vasco e Red Bull Bragantino já se enfrentaram em 20 oportunidades, com sete vitórias do Vasco, 10 empates e três vitórias do Bragantino. Em casa, o Gigante da Colina jamais perdeu, com cinco vitórias e quatro empates em nove jogos disputados.

No último encontro entre as equipes, já no Brasileirão deste ano, vitória do time de Bragança Paulista por 2 a 1.

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vasco e Red Bull Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X RED BULL BRAGANTINO

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de julho de 2024, às 19h;

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Gustavo Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: -

🖥️ VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Rojas), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP (Souza), Philippe Coutinho, Adson e David; Vegetti.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Mosquera.