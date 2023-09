Neste quinta-feira (21), o Vasco recebe o Coritiba, em São Januário, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino é o 18º colocado com 20 pontos, enquanto o Coxa é o lanterna, com 14. Os donos da casa chegam com moral após vencerem o clássico com o Fluminense. A situação é bem diferente do lado do time paranaense, que perdeu nas últimas seis rodadas.