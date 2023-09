"Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso, porém é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma “operação Salva Vasco” sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas, que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada".