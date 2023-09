Levando em consideração os clássicos disputados no Nilton Santos, o tabu era ainda maior. A última vitória vascaína sobre o Fluminense havia sido em 2015.



Historicamente, em Brasileiros, o Vasco leva ligeira vantagem no confronto. Ao todo são 62 jogos com 22 vitórias do Cruz-Maltino, 24 empates e 16 triunfos do Flu.