CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> JOGADAÇA DO BÚFALO E GOL DO VASCO. Rossi arrancou e deixou Marcelo no chão. O atacante cruzou na medida para Praxedes abrir o placar.

> !GOLAÇO!. Após bate rebate, Marcelo emendou um chutaço sem chances para Léo Jardim.

> !PIRATA!. O homem crava no jogo aéreo. Vegetti sobe mais que a zaga do Fluminense e desempata o clássico.

> TUDO IGUAL. Lima recebeu a bola livre na entrada da pequena área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

> !MELHOR AMIGO DO GUI!. Gabriel Pec entrou e marcou dois gols para garantir a vitória cruz-maltina.