Sonho do Vasco, Philippe Coutinho rescinde contrato com Aston Villa

(Foto: Lindsey Parnaby / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

Philippe Coutinho rescindiu o contrato do Aston Villa. Livre no mercado, o meio-campista emprestado ao Al-Duhail, do Catar, está pronto para assinar com qualquer clube. O Vasco da Gama, equipe em que o revelou, demonstrou interesse na contratação e avançou as conversas durante as últimas semanas.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O brasileiro de 32 anos possuía vínculo com o time inglês até junho de 2026, mas não estava mais nos planos do clube que conquistou a classificação direta para a Champions League na próxima temporada. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, a ideia do jogador é assinar um acordo válido entre dois e três anos para atuar a partir do segundo semestre no Brasil.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Coutinho no Vasco

(Foto: Karim Jaafar/AFP)

Philippe Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009, durante a campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde as categorias de base, o meia-atacante sempre se destacou e foi vendido precocemente para a Inter de Milão, da Itália.

Se tudo andar como o planejado, o meia chega ao Gigante da Colina como principal contratação da temporada já na próxima janela, que abre em 10 de julho. A ideia é que o jogador tenha poucos dias de férias e volte aos treinamentos o quanto antes para estar à disposição.