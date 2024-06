Vasco está perto de repatriar Philippe Coutinho (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/06/2024 - 15:36 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 12/06/2024 - 16:44

O sonho de Philippe Coutinho ser repatriado pelo Vasco está cada vez mais próximo. Isso porque o meia-atacante revelado pelo clube, enfim, rescindiu o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra. A informação foi publicada primeiramente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Desde que desembarcou no Brasil, Coutinho sempre externou sua vontade de voltar ao clube que o revelou. Além disso, também é um desejo do jogador ver um Vasco com time competitivo para disputar grandes coisas.

Philippe Coutinho é grato ao tudo que o Vasco lhe proporcionou e quer retribuir acertando o retorno ao clube.

O vínculo com o Aston Villa era um dos principais empecilhos que separavam Philippe Coutinho do Vasco. O meia-atacante tinha contrato com o clube inglês até junho de 2026.

Nesta terça-feira (11), Pedrinho comentou os avanços sobre a negociação com Coutinho. O presidente do Vasco revelou que aguarda uma disponibilidade na agenda do jogador para seguir com as conversas.

Espero que tenha um final feliz. Depende agora do Coutinho (a data) — disse Pedrinho

Philippe Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009, durante a campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde as categorias de base, o meia-atacante sempre se destacou e foi vendido precocemente para a Inter de Milão-ITA.

Na última temporada, Coutinho estava no Al-Duhail, do Catar. Por lá, o meia-atacante já fez sete gols e deu três assistências em 21 jogos.