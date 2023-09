O Vasco enfrenta o Fluminense neste sábado (16), no Nilton Santos, no primeiro clássico do Cruz-Maltino no segundo turno. Desde o confronto da quarta rodada, que terminou com o empate em 1 a 1, o elenco passou por mudanças importantes. O clube contratou jogadores experientes e mexeu no perfil do grupo, que antes dependia mais de jovens atletas.