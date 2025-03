Substituído no segundo tempo da semifinal do Campeonato Carioca após sentir a coxa direita, em jogo com o Flamengo, o meia Philippe Coutinho tem evoluído bem e deverá estar à disposição do técnico Fábio Carille para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo dia 30, diante do Santos, no Rio.

Exames de imagem realizados essa semana mostraram que Coutinho está com um edema no músculo adutor da coxa direita, mas desde os primeiros momentos os médicos do Vasco demonstraram segurança de que a lesão era simples e que o meia não seria problema para o Brasileirão.

E, nessa sexta-feira (14), um vídeo divulgado pela assessoria do clube mostrou Philippe Coutinho treinando no gramado do CT Moacyr Barbosa. Nas imagens, é possível ver o meia do Vasco realizando trabalhos de condicionamento físico sem demonstrar qualquer dificuldade na execução dos movimentos.

Quem também apareceu nos treinamentos foi o atacante Adson. Fora de ação desde agosto do ano passado, quando fraturou a tíbia, ele já está em período de retreinamento. O atacante, porém, deverá demorar mais um tempo até retornar.

Ainda sem Coutinho, Vasco faz jogo-treino de olho no Brasileirão

Neste sábado, o Vasco fará o primeiro dos dois jogos-treinos previstos antes da estreia no Brasileirão. O time vai enfrentar o Maricá no CT Moacyr Barbosa, em atividade fechada. O clube não informou se fará transmissão da partida.

O outro jogo-treino ainda não teve adversário anunciado. A tendência é que a partida aconteça no próximo final de semana, em meio à Data Fifa e a uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro.