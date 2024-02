- No segundo amistoso da pré-temporada sofri uma pancada na costela direita, em consequência disso e a partir daí estou com uma lesão (fissura) que não me permite desenvolver normalmente não só a minha profissão, mas também o meu dia a dia. Daquele momento até agora a única coisa que pensei foi chegar ao jogo de ontem contra o Flamengo com ritmo de jogo e com o mínimo de dor possível, e assim poder ajudar o time. Obrigado a toda a equipe médica do clube, à comissão técnica, aos meus companheiros, à minha família e às infiltrações que conseguimos concretizar - escreveu Vegetti, que completou.