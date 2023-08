O árbitro da partida foi Bráulio da Silva Machado e a maior reclamação do Vasco está em um pênalti não marcado em Gabriel Pec no começo do segundo tempo. Na ocasião, o atacante recebeu livre dentro da área e foi puxado pela camisa pelo zagueiro Mauricio Lemos. Pec seguiu no lance e finalizou, mas o chute foi para fora por ele estar desequilibrado na jogada.