Vasco e Nova Iguaçu entraram em acordo para disputar a quinta rodada do Campeonato Carioca no Parque Sabiá, em Uberlândia, em Minas Gerais. A mudança será oficializada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nos próximos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.