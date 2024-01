O presidente do Vasco, Jorge Salgado, fez um balanço da sua gestão no clube durante encontro com a imprensa em São Januário nesta segunda-feira (15). No dia 22 deste mês, ele passará o cargo para Pedrinho, eleito em novembro do ano passado. Otimista com o futuro cruz-maltino, o dirigente fez elogios à 777 Partners, detentora majoritária do futebol da Vasco SAF.