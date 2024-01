O zagueiro João Victor, primeiro jogador contratado pelo Vasco para 2024, foi apresentado nesta terça-feira (16), durante a pré-temporada no Uruguai. O atleta fez elogios ao e revelou as boas referências que tem do clube.

- Clube tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Volto para o Brasil, um lugar receptivo. Os jogadores me receberam bem. Tenho aqui um dos maiores amigos meus no futebol, que é o Lucas Piton. Uma comissão que dá liberdade para conversar, tirar dúvidas, ouvir conselhos. Estou me sentindo muito bem, tenho certeza que será um ano maravilhoso, um grupo muito unido, que é difícil de ver no futebol - afirmou João Victor.

Começou no Corinthians (amizade com Lucas Piton), foi construída gradativamente. Hoje ele é um dos meus melhores amigos no futebol. Frequenta minha casa, frequento a casa dele. Quando surgiu o assunto de eu vir para cá, conversei com ele e ele disse: "Irmão, pode vir de olhos fechados, você vai amar jogar aqui, no Rio de Janeiro, com essa torcida maravilhosa, que apoia muito". Tenho certeza que fiz uma boa escolha

— contou o zagueiro.