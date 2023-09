A partida deu ponto final para a passagem do técnico Maurício Barbieri, que já vinha sendo contestado pela torcida vascaína. O Vasco foi comandado pelo treinador do sub-20, William Batista, que teve três jogos no comando do clube, com uma vitória e duas derrotas. Na lanterna do campeonato e jogando em sua casa com portões fechados, o cruzmaltino foi atrás de Ramón Díaz, técnico argentino de muita experiência.