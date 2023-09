Dentre os bons momentos do Vasco na partida, um dos mais destacados pelos vascaínos foi o drible de Rossi que deixou o experiente Marcelo no chão, antes da assistência para o gol de Praxedes, o primeiro do jogo. Dessa maneira, as redes sociais foram tomadas por vascaínos no início da noite desta sexta-feira (16).