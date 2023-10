Jair foi denunciado no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva 9CBJD), que prevê suspensão de quatro a doze partidas. O volante levou cartão vermelho direto, após acertar uma cotovelada no rosto do meia Luciano Juba, já nos acréscimos da partida. O jogador foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel, após intervenção do VAR, que havia marcado falta do jogador do Bahia na jogada.