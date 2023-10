- Desrespeito ao jogo, aos adversários, ao futebol, são punidos como conduta antidesportiva pelas regras do futebol. Lógico que o drible, a bicicleta, a jogada do Garricha, o 'foquinha', é tudo legal, por serem ações com objetivo do gol. Se o objetivo é o gol, legal. Se for debochar, é conduta antidesportiva. Futebol é profissional, alto nível - disse.