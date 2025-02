A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou que vai padronizar os gramados de todos os estádios do Campeonato Carioca. O presidente da entidade, Rubens Lopes, disse que fechou uma parceria com a Greenleaf, empresa que cuida do campo do Maracanã.

- A Greenleaf vai fazer um convênio para aplicar um padrão para todos os gramados do Carioca. Vamos eliminar as variáveis em que cada um faz o que quer. Todos vão ter de se adaptar. É bom para todo mundo. Porque um faz certinho e outros, não - disse Rubens Lopes.

O Botafogo se mostrou insatisfeito recentemente. O Alvinegro criticou as condições do gramado do Estádio de Moça Bonita, do Bangu, e afirmou que é inaceitável ter partidas com o campo naquele estado.

Durante a reunião, a Ferj e o Bangu se defenderam e pontuaram que trabalham em conjunto. O presidente do Alvirrubro, inclusive, provocou o Botafogo afirmando que o clube pode ter sentido desconforto por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos.

Penalty não comparece em reunião da Ferj

Rubens Lopes queria ouvir os representantes da Penalty quais são as especificidades da bola usada nos campeonatos estaduais. O equipamento tem sido alvo de críticas de diversos jogadores, a mais recente de Neymar.

A Penalty não compareceu à reunião marcada pela Ferj. A empresa sequer respondeu ao convite feito pelo presidente da entidade, Rubens Lopes. No encontro, Dekko Roisman, diretor de relações institucionais do Flamengo, listou três críticas dos jogadores e da comissão técnica rubro-negra.

O representante do Flamengo ainda deu como exemplo as bolas de tênis, que sofrem deformações durante as partidas.

- A bola quica mais do que as bolas dos outros modelos, ela toma uma direção diferente do que uma bola padrão. E, principalmente, no decorrer do jogo ela apresenta algumas características que não possui no início da partida, quando está nova - pontuou o dirigente do Flamengo.

