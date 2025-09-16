Vasco atualiza status da lesão de Jair

O Vasco comunicou que Jair recebeu alta na manhã desta terça-feira (16) após ser submetido à cirurgia para reconstrução ligamentar e tratamento das lesões dos meniscos e cartilagem do joelho direito na tarde de segunda (15). O procedimento foi bem sucedido.

Agora, o volante iniciará tratamento fisioterápico na quarta-feira (17), no Departamento de Saúde e Performance do clube. Confira abaixo a nota do Cruz-Maltino.

— O atleta Jair foi operado na tarde da última segunda-feira (15) para reconstrução ligamentar e tratamento das lesões dos meniscos e cartilagem. Apesar da gravidade da lesão, a cirurgia foi muito bem sucedida. Jair teve alta na manhã desta terça-feira (16) e iniciará fisioterapia pós-cirúrgica nesta quarta-feira (17), no Departamento de Saúde e Performance do Vasco — informou.

Logo após a realização da cirurgia, Jair fez questão de para tranquilizar os torcedores e agradecer o apoio que vem recebendo desde que se machucou.

— Fala, meus amigos. Passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida, sou muito grato a ele. Eu creio que vai ser mais um recomeço na minha vida. Tenho fé que vou voltar melhor que antes. Desde já, agradeço todas as mensagens de carinho e apoio que eu tenho recebido. Agora é pensar na fisioterapia para voltar a jogar o quanto antes — disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

Jair, do Vasco, após cirurgia no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesão de Jair

A lesão ocorreu durante a partida contra o Sport, última antes da pausa para a Data Fifa. Jair deixou o campo ainda no primeiro tempo após sofrer uma entrada dura de um adversário, e exames posteriores confirmaram a gravidade da situação: o volante teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, lesão no ligamento colateral medial, lesões nos meniscos e uma lesão osteocondral, todas no joelho direito.

O tempo estimado de recuperação é de oito a dez meses, o que significa que Jair não atuará mais nesta temporada. O jogador de 31 anos tem contrato até o fim de 2025, mas o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já sinalizou a intenção de renovar o vínculo.

