menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco atualiza status da lesão de Jair

Jogador passa por cirurgia para tratar contusão no joelho direito

Jair Vasco
imagem cameraJair em campo pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
18:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco comunicou que Jair recebeu alta na manhã desta terça-feira (16) após ser submetido à cirurgia para reconstrução ligamentar e tratamento das lesões dos meniscos e cartilagem do joelho direito na tarde de segunda (15). O procedimento foi bem sucedido.

continua após a publicidade

➡️ Tribunal pune Vasco por irregularidades na base e cita tragédia no Flamengo

Agora, o volante iniciará tratamento fisioterápico na quarta-feira (17), no Departamento de Saúde e Performance do clube. Confira abaixo a nota do Cruz-Maltino.

— O atleta Jair foi operado na tarde da última segunda-feira (15) para reconstrução ligamentar e tratamento das lesões dos meniscos e cartilagem. Apesar da gravidade da lesão, a cirurgia foi muito bem sucedida. Jair teve alta na manhã desta terça-feira (16) e iniciará fisioterapia pós-cirúrgica nesta quarta-feira (17), no Departamento de Saúde e Performance do Vasco — informou.

continua após a publicidade

Logo após a realização da cirurgia, Jair fez questão de para tranquilizar os torcedores e agradecer o apoio que vem recebendo desde que se machucou.

— Fala, meus amigos. Passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida, sou muito grato a ele. Eu creio que vai ser mais um recomeço na minha vida. Tenho fé que vou voltar melhor que antes. Desde já, agradeço todas as mensagens de carinho e apoio que eu tenho recebido. Agora é pensar na fisioterapia para voltar a jogar o quanto antes — disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

continua após a publicidade
Jair cirurgia Vasco
Jair, do Vasco, após cirurgia no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesão de Jair

A lesão ocorreu durante a partida contra o Sport, última antes da pausa para a Data Fifa. Jair deixou o campo ainda no primeiro tempo após sofrer uma entrada dura de um adversário, e exames posteriores confirmaram a gravidade da situação: o volante teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, lesão no ligamento colateral medial, lesões nos meniscos e uma lesão osteocondral, todas no joelho direito.

O tempo estimado de recuperação é de oito a dez meses, o que significa que Jair não atuará mais nesta temporada. O jogador de 31 anos tem contrato até o fim de 2025, mas o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já sinalizou a intenção de renovar o vínculo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias