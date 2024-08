Vasco tem uma lista extensa de pendurados (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vai enfrentar o Fluminense com praticamente um time de pendurados. Ao todo, sete jogadores estão amarelados e podem se tornar desfalques importantes se receberem o terceiro cartão neste sábado (10).

Dentre os nomes pendurados do Vasco, os que mais preocupam são Adson e Hugo Moura. João Victor, que estava lesionado e deve voltar a ser relacionados, também está presente.

🟨 CONFIRA A LISTA DE PENDURADOS DO VASCO:

- Adson

- David

- Hugo Moura

- João Victor

- Praxedes

- Rossi

- Victor Luís

Se algum dos nomes receber o terceiro cartão amarelo, o jogador não enfrentará o Criciúma, no dia 18, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida será fora de casa, no Heriberto Hulse.

Sofrer com desfalques não é novidade para o Vasco nesta edição do Brasileirão. Isso porque contra o Internacional, no primeiro turno, o Cruz-Maltino contou com quatro desfalques. Foi o caso de David, Hugo Moura, Lucas Piton e Maicon.

Rafael Paiva fará seu segundo clássico pelos profissionais do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Vasco e Fluminense se enfrentam às 21h30 deste sábado (10) no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.