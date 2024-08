Payet engata sequência importante pelo Vasco para retomar papel de protagonista

Payet deve ser titular contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 10/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Payet engatou uma sequência de quatro partidas e, ao que tudo em dica, está voltando com força máxima para retomar o papel de protagonista no Vasco. Contra o Fluminense, a tendência é faça a sua quinta partida desde que voltou de lesão.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A ascensão de Payet chega em um momento importante, tendo em vista que o Vasco não conta com a principal contratação de 2024, o meia Philippe Coutinho. Sem o camisa 11, o francês é a principal estrela do Cruz-Maltino.

Em 2024, Payet começou o ano em alto nível pelo Vasco, tanto na parte física, quanto com a bola no pé. No entanto, o camisa 10 sofreu com dores, lesões musculares e um problemas no joelho, o que fez o meia francês perder muitos jogos na temporada.

Desde a derrota para o Grêmio, Payet vem ganhando mais minutos com Rafael Paiva. Contra o Red Bull Bragantino e o Atlético-GO, o meia francês foi titular nas duas partidas.

A maior sequência de Payet pelo Vasco é no início desta temporada, quando o meia francês engatou 11 jogos oficiais entre partidas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Este número aumenta para 13, se for levado em consideração os dois jogos na pré-temporada.

Vegetti e Payet comemorando gol pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Payet vestiu a camisa do Vasco em sete clássicos. Ao todo, o meia saiu vitorioso em duas destas partidas. Nas outras empatou três e perdeu duas.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (10), às 21h30. O clássico, que é válido pela 22ª rodada do Brasileirão, será no Estádio Nilton Santos.